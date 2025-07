Azzurro storie di mare | roma e vaticano nell’episodio del 26 luglio

Un nuovo appuntamento di Azzurro Storie di mare si svolge nel pomeriggio del 26 luglio 2025, offrendo un viaggio tra le bellezze storiche e spirituali di Roma e dello Stato del Vaticano. La puntata, condotta da Beppe Convertini, propone un percorso ricco di suggestioni che spaziano dalla cultura religiosa alla tutela ambientale, evidenziando aspetti emblematici della capitale italiana e delle sue istituzioni ecclesiastiche. il viaggio tra Roma e lo stato del vaticano: spiritualitĂ , storia e bellezza. la partenza sulla via della conciliazione e l’infiorata di san pietro. La trasmissione si apre con una visita sulla Via della Conciliazione, strada simbolo che segna il confine tra Italia e lo Stato Vaticano. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Azzurro storie di mare: roma e vaticano nell’episodio del 26 luglio

