Azienda confiscata alla mafia affidata al nipote di Giovanni Brusca | è un hotel in centro a Palermo

Nel 2021, il Tribunale di Palermo ha affidato la gestione di un bene confiscato alla mafia alla Cribea Srl, un’azienda fondata nel 2018 da Giorgio Cristiano, nipote di Giovanni Brusca. Si tratta dell’Hotel Garibaldi, una struttura situata in una delle piazze più suggestive di Palermo: Piazza Politeama. All’epoca dell’assegnazione, Giorgio Cristiano aveva appena 29 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: palermo - azienda - mafia - nipote

Una nota azienda del territorio allarga gli orizzonti: la manifestazione di interesse per un contratto di rent to buy a Palermo - Una nota azienda del territorio è intenta a raccogliere interesse da parte di potenziali acquirenti che potrebbero essere interessati a stipulare un contratto di rent to buy con la possibilità  di affittare alcune proprietà della società nella città di Palermo, in zona Fondo Raffo-via Lanza di.

Palermo (Acea): “Con gli artisti per raccontare la storia dell’azienda” - “Con l’apertura di questa esposizione abbiamo avviato un’opera importante di recupero della storia di questa azienda basata a Roma.

Palermo, le società del boss Bonura salve per il copia e incolla. Restituiti più di 70 immobili; Mafia, finisce in carcere il nuovo capo del mandamento di Ciaculli; L’amarezza del nipote di Libero Grassi: «È difficile dire che Palermo lo ricordi».

Il presidente Mattarella ai funerali della nipote Maria - RaiNews - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato a Palermo ai funerali deIla nipote Maria Mattarella, figlia dell'ex presidente della Regione Piersanti, ucciso dalla mafia. rainews.it scrive

Il presidente Mattarella a Palermo ai funerali della nipote Maria - Con il Capo dello Stato la figlia Laura e i nipoti Piersanti e Giovanni, figli di Maria. Segnala video.corriere.it