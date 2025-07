Avellino raccolta fondi per aiutare Pippo dopo l’incidente

Avellino – Il 14 luglio scorso Pippo, noto cane di quartiere, è stato investito riportando la frattura di tibia e perone e la lussazione del femore. Per consentirgli di recuperare la mobilità è stata avviata una raccolta fondi finalizzata all’acquisto di un carrellino ortopedico su misura e di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

