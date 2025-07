Avellino-Lazio | orario probabili formazioni e dove vederla in tv in chiaro

(Adnkronos) – La nuova Lazio di Maurizio Sarri torna in campo. I biancocelesti sfidano oggi, sabato 26 luglio, l'Avellino a Frosinone nel ‘Memorial Sandro Criscitiello’. Si tratta della seconda amichevole di questo pre campionato per la squadra del tecnico toscano, tornato sulla panchina della Lazio sedici mesi dopo le dimissioni del marzo 2024.  Nella precedente . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

