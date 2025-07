Avellino-Lazio 0-1 | Guendouzi su rigore decide il memorial Sandro Criscitiello

Frosinone 26 luglio 2025 - Prima amichevole di alto livello della stagione laziale, dopo il 3-0 in casa contro la squadra Primavera. Di fronte una neopromossa in Serie B, ma una squadra con la soliditĂ e la freschezza di chi vuole mettere i bastoni tra le ruote a tutte le corazzate della cadetteria. In questo terzo memorial Sandro Criscitiello ad avere la meglio sono i biancocelesti, merito prima dello spunto di Noslin, che conquista il calcio di rigore nei minuti di recupero, poi di Guendouzi, freddissimo a trasformare il penalty al termine di una partita non brillantissima da parte dei ragazzi di Sarri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Avellino-Lazio 0-1: Guendouzi su rigore decide il memorial Sandro Criscitiello

