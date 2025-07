Avellino e Lazio partita vera | Guendouzi decide al 92? I segnali per Sarri da Provstgaard alla condizione fisica

I biancocelesti nel Memorial Sandro Criscitiello a reti bianche con la squadra di Biancolino, con qualche dubbio ma delle buone risposte Finisce 0-1 al Benito Stirpe di Frosinone, davanti al 10578 spettatori il Memorial Sandro Criscitiello, padre del direttore di Sportitalia Michele ed ex sindaco di Mercogliano. Un test importante per Lazio e Avellino, con i biancocelesti attesi a risposte di livello in chiusura della seconda settimana di ritiro estivo. E, pur senza gol, segnali incoraggianti ne sono arrivati dai giocatori in campo, soprattutto a livello fisico, mostrando una condizione e un ritmo non scontato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Avellino e Lazio, partita vera: Guendouzi decide al 92?. I segnali per Sarri, da Provstgaard alla condizione fisica

In questa notizia si parla di: avellino - lazio - segnali - partita

U.S. Avellino 1912: Tutto pronto per il Terzo Memorial “Sandro Criscitiello” contro Lazio - L’U.S. Avellino 1912 in vista del terzo memorial “Sandro Criscitiello”, che andrà in scena sabato 26 luglio 2025 alle ore 20:30 allo stadio “Benito Stirpe” di Frosinone, e facendo riferimento alla prevendita per la gara amichevole Avellino – Lazio, già attiva da tempo presso il circuito Go2 al.

Avellino, si chiude il ritiro a Rivisondoli: domani la sfida di lusso con la Lazio - Tempo di lettura: 3 minuti Si chiude oggi l’avventura dell’ Avellino a Rivisondoli. Il ritiro abruzzese, seconda tappa del precampionato biancoverde, termina ufficialmente con la vigilia di un test di lusso: domani sera, al “Benito Stirpe” di Frosinone, i ragazzi di Raffaele Biancolino affronteranno la Lazio di Maurizio Sarri per il “ Memorial Sandro Criscitiello ”, in una sfida che sa di storia e tradizione.

Avellino-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro) - (Adnkronos) – La nuova Lazio di Maurizio Sarri torna in campo. I biancocelesti sfidano oggi, sabato 26 luglio, l'Avellino a Frosinone nel ‘Memorial Sandro Criscitiello’.

#Lazio, dalla fascia di capitano al messaggio dei tifosi contro #Lotito e la squadra: segnali dall’amichevole con l’Avellino ?@francescoiucca Vai su X

Lazio, aggiornato il numero di biglietti venduti per l’amichevole con l’Avellino: il dato; Calcio: Lazio Risultati in diretta, Calendario, Risultati; Avellino e Lazio, partita vera: Guendouzi decide al 92'. I segnali per Sarri, da Provstgaard alla condizione fisica.

Avellino e Lazio, partita vera: Guendouzi decide al 92'. I segnali per Sarri, da Provstgaard alla condizione fisica - I segnali per Sarri, da Provstgaard alla condizione fisica I biancocelesti nel Memorial Sandro Criscitiello a reti bianche con la squadra di ... Scrive calciomercato.it

Il live della partita tra Avellino e Lazio, valevole per la seconda amichevole estiva della squadra guidata da Maurizio Sarri - Il live della partita tra Avellino e Lazio, valevole per la seconda amichevole estiva della squadra guidata da Maurizio Sarri ... Segnala laziopress.it