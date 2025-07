Avellino dal balcone del Vescovado l’appello all’unità | La festa è delle persone non delle cornici

Avellino è una città che prova ancora a raccontarsi attraverso le feste, i riti antichi, la retorica della comunità. Ma dietro il sipario di luci e applausi c’è una realtà che pesa: bilanci in dissesto, sfiducia politica, un municipio commissariato. Il potere civile che ha smesso di funzionare, e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

