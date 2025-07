Avatar | Fuoco e Cenere nuove immagini offrono uno sguardo approfondito a Varang

In uscita il 19 dicembre 2025, Avatar: Fuoco e Cenere – il terzo capitolo della saga – vedrà Jake Sully ( Sam Worthington ), Neytiri ( Zoe Saldaña ) e il resto della loro famiglia affrontare un mondo sempre più pericoloso. Nel frattempo, Quaritch ( Stephen Lang ) recluta una nuova minaccia Na’vi per la sua causa: il Popolo della Cenere. Dopo aver riportato la descrizione del trailer, una serie di poster forniti da Empire offre ora una visione completa del misterioso Popolo della Cenere. Guidati da Varang, interpretata da Oona Chaplin, i Na’vi del Fuoco non vivono in armonia con la natura, ma si equipaggiano per la guerra in ogni modo possibile. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

