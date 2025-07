Avanza la riqualificazione di Lido di Classe | arriva un nuovo parcheggio da 82 posti auto

Lido di Classe da ieri ha un nuovo parcheggio con ingresso da via Louise Colet, realizzato nell’ambito della riqualificazione di viale Vespucci. È dotato di 80 posti auto in ghiaia rinverdita e 2 posti auto, pavimentati in conglomerato bituminoso, riservati a persone con disabilità . In. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

