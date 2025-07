Autostrade traffico da bollino nero | le previsioni

Traffico da bollino nero previsto per domenica 27 luglio sulla rete autostradale ligure. Secondo le elaborazioni del 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia, i tempi di percorrenza saranno superiori o molto superiori alla media su tutte le principali direttrici, complice il grande esodo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Autostrade: pomeriggio di rientri, la situazione del traffico - Pomeriggio complicato, domenica 4 maggio 2025, come da previsioni sul nodo autostradale genovese. Code si registrano in A12 tra Rapallo e l'allacciamento A12/A7 in direzione Genova.

Traffico in tilt su autostrade e tangenziale sud: bloccato il Terminal Italia del Quadrante Europa - Mattinata difficile per la viabilità veronese quella di mercoledì. Numerosi rallentamenti e code sono stati infatti segnalati sulla Brescia-Padova, in direzione Milano, tra i caselli autostradali di Sommacampagna e Peschiera del Garda, causati dal grande traffico e dai cantieri presenti al.

Tre incidenti su tangenziali e autostrade di Milano, traffico in tilt e code per diversi chilometri - Mattinata da bollino nero sulle principali strade e autostrade di Milano. In particolare, all'alba di questa mattina si è verificato un incidente sulla tangenziale Ovest all'altezza di Corsico/Gaggiano in direzione A1 Bologna.

Traffico, code e rallentamenti. Ma in autostrada sabato non è stato così 'nero' - Trieste ha iniziato a intensificarsi a metà giornata. Scrive rainews.it

Bollino nero atteso in autostrada, a metà giornata transiti a meno 10% - Situazione fluida anche nei punti più critici della rete, tra la A4 e la A23, e al Casello del Lisert a Trieste. Come scrive rainews.it