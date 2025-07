Autostrada A11 | auto contro Camper fermo per un guasto a Vecchiano Persona ricoverata in codice rosso

Una squadra di vigili del fuoco del comando di Lucca è intervenuta verso le ore 22.00 sull'Autostrada A11 Firenze Mare, direzione Mare, poco prima dello svincolo per Livorno, dove una vettura si è scontrata con un Camper che a causa di un guasto era fermo sulla carreggiata L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A11: auto contro Camper fermo per un guasto a Vecchiano. Persona ricoverata in codice rosso

