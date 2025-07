Autostrada A1 | due Tir in fiamme nella notte a Barberino e nel Valdarno

I vigili del fuoco del comando di Firenze, sono intervenuti nella notte fra il 25 e il 26 luglio 2025 per due incendi di mezzi pesanti sul tratto autostradale A1

