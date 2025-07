Autobus si ribalta in Perù | 18 morti e 48 feriti

È di 18 morti e 48 feriti il bilancio dell’incidente che ha coinvolto un autobus in Perù. Si tratta di un pullman a due piani della compagnia ‘ Expreso Molina Líder Internacional ‘, che viaggiava dalla capitale Lima verso l’Amazzonia peruviana, e che si è ribaltato lungo un’autostrada nelle Ande precipitando lungo un pendio nel distretto di Palca, nella regione di Junín, per cause ancora oggetto di indagine. I video trasmessi dalla televisione locale mostravano l’autobus diviso in due, mentre vigili del fuoco e polizia cercavano di soccorrere i feriti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Autobus si ribalta in Perù: 18 morti e 48 feriti

In questa notizia si parla di: autobus - perù - morti - feriti

