Auto prende fuoco vicino alla Valle dei Templi gli occupanti riescono ad uscire prima di essere investiti dalle fiamme

Stavano viaggiando di sera in via Passeggiata Archeologica, poco distante dalla Valle dei Templi, quando la loro auto ha preso improvvisamente fuoco per cause ancora in fase di accertamento. Il conducente del mezzo, appena si è reso conto del pericolo, ha accostato nella grande aiuola di fronte. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

