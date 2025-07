Auto più vendute nel 2025 | Suv citycar e sportive ecco le vere regine d' Europa

Numeri oggettivi, con il conto delle singole unità commercializzate per ogni modello che appartiene ai principali segmenti del mercato: ecco il mondo dell’auto come ha girato davvero nei primi sei mesi dell’anno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Auto più vendute nel 2025: Suv, citycar e sportive, ecco le vere regine d'Europa

In questa notizia si parla di: auto - ecco - vendute - citycar

Notifiche digitali per multe, tributi e bolli auto, ecco come fare. Le info utili - Un cambiamento significativo sta interessando la gestione delle notifiche amministrative in Italia. Dal luglio 2023, grazie a Send - Servizio Notifiche Digitali, sviluppato da PagoPA in collaborazione con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, la trasmissione di atti come multe, accertamenti tributari e bolli auto avviene sempre più in formato digitale.

Bollo Auto 2026: Cosa Cambia? Ecco quello che ogni automobilista deve sapere! - Signori, è tempo di aggiornare l'agenda... Dal 2026 il bollo auto non sarà più quello che conoscete oggi.

Il prologo della Targa Florio, le auto sfilano dall'Università a piazza Verdi: ecco i divieti previsti - Nel pomeriggio di giovedì 8 maggio è in programma in città il prologo dell'edizione numero 109 della Targa Florio e della Targa Florio Historic Rally.

Auto più vendute nel 2025: Suv, citycar e sportive, ecco le vere regine d'Europa; Nuova Renault Twingo elettrica pizzicata su strada, ecco le foto spia; Le auto più vendute in Italia nel primo semestre 2025: tante sono compatte.

Le auto più vendute in Italia a metà 2025: le vendite sono in caduta libera - Il mese di giugno non vede grandi spostamenti nella hit parade delle auto più vendute, ecco la classifica. Si legge su automoto.it

Auto elettriche più vendute in Italia nel 2025: non solo Tesla - Nel primo semestre del 2025 le immatricolazioni di auto EV crescono del 27,8%, ma il dato di giugno segna un netto calo. Secondo virgilio.it