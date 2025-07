Auto in fiamme in A14 | coda di 5 chilometri tra Val di Sangro e Vasto Nord

Code lunghissime, dalle 11 di questa mattina (sabato 26 luglio) sull'autostrada A14 per un'auto andata a fuoco nel tratto Chietino.La vettura, che viaggiava in direzione sud, per cause da accertare è andata in fiamme al km 432. Il rogo è stato spento dai vigili del fuoco e al momento non si hanno. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: auto - fiamme - coda - chilometri

Incendio in strada: auto in fiamme e paura, traffico impazzito - Un’improvvisa colonna di fumo nero che si alza da un veicolo in fiamme, il panico tra gli automobilisti in transito, il traffico che si blocca in pochi minuti sotto un sole rovente.

Auto in fiamme sulla strada provinciale - Auto in fiamme alle porte della Val Grande. É successo nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 9 maggio, sulla strada provinciale 90, tra Rovegro e Cigogna.

Fiamme e paura nel parcheggio. A fuoco un garage sotterraneo. Bruciate 20 auto in piazza Matteotti - Una nera colonna di fumo, visibile fino a Santa Maria, si è levata dal parcheggio pluripiano di Piazza Matteotti: sono andate a fuoco auto in sosta al piano -2 della struttura.

Auto in fiamme in #A14: chiuso tratto tra #Pescara Ovest e Pescara Sud. Chilometri di coda #incendio a14 Vai su X

Fiamme in un capannone pieno di materiale cinematografico LINK NEL PRIMO COMMENTO Vai su Facebook

Auto in fiamme in A14: coda di 5 chilometri tra Val di Sangro e Vasto Nord; Auto in fiamme: quattro chilometri di coda tra Pescara Ovest e Pescara Nord; Auto a fuoco sul tronchetto urbano A24, oltre due chilometri di coda e traffico in tilt.

Auto in fiamme: quattro chilometri di coda tra Pescara Ovest e Pescara Nord - Oltre quattro chilometri di coda e inevitabili disagi, ma intervento di massima urgenza per risolvere la situazione il prima possibile. Riporta msn.com

Auto in fiamme sull'A7, traffico riaperto e code in diminuzione - Savona in direzione Genova dove un'auto ha preso fuoco provocando ... Scrive ansa.it