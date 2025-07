Auto finisce fuori strada a rally di Arlanc morti 3 spettatori | Diverse persone sotto choc

Tragedia al Rallye de la Fourme, che si tiene nella cittĂ di Arlanc, nel dipartimento francese di Puy-de-DĂ´me: un'auto è uscita fuori strada e ha travolto tre persone, uccidendole. Tra le vittime un 44enne e due fratelli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: auto - fuori - strada - arlanc

Attraversa fuori dalle strisce pedonali, 22enne muore travolta da un’auto a Genova: sotto choc l’amica che era con lei - Sara Marzolino, una ragazza di 22 anni originaria di Reggio Emilia, è morta dopo essere stata investita da un’auto mentre attraversava la strada in via Bruno Buozzi a Genova, nel quartiere di Dinegro, all’altezza dell’intersezione con via San Benedetto al Porto.

Celle Ligure, auto fuori strada alla Natta: due vittime - La tragedia è stata scoperta solo questa mattina dopo le 11.30 pur essendosi verificata con ogni probabilità nella notte

Incidente in autostrada a Foglizzo: tamponamento tra furgoncino e auto che schizza fuori dalla carreggiata e si ribalta - Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 9 maggio 2025, sull'autostrada Torino-Aosta-Monte Bianco in direzione della Vallée nel tratto compreso tra gli svincoli di Volpiano e San Giorgio Canavese, sul territorio comunale di Foglizzo.

Auto finisce fuori strada a rally di Arlanc, morti 3 spettatori: Diverse persone sotto choc.

Auto finisce fuori strada a rally di Arlanc, morti 3 spettatori: “Diverse persone sotto choc” - Tragedia al Rallye de la Fourme, che si tiene nella città di Arlanc, nel dipartimento francese di Puy- fanpage.it scrive

Francia, auto fuori strada durante rally: 3 morti - A bordo dell'auto uscita di pista, una Peugeot 208 modificata, c'erano il pilota di 22 anni e il co- Come scrive tg24.sky.it