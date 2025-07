Ausl e Sant’Orsola Geriatra a domicilio | già presi in carico settecento pazienti

Un nuovo modello di presa in carico degli anziani a Bologna: il geriatra cura il paziente direttamente a casa, evitando il più possibile accessi inappropriati al pronto soccorso e ricoveri ospedalieri potenzialmente destabilizzanti. È il modello organizzativo messo in campo dal Team Cure Intermedie Territoriale, un unicum in Italia pensato per seguire il paziente anziano a 360 gradi, articolato su tre livelli di intensità . Il servizio, attivo da circa tre mesi, ha già assistito quasi 700 persone. L’attivazione avviene tramite segnalazione del medico di medicina generale o da altre figure professionali e strutture del sistema sociosanitario, come le CRA, i Punti Unici di Accesso, i servizi sociali comunali o gli infermieri di comunità . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ausl e Sant’Orsola. Geriatra a domicilio: già presi in carico settecento pazienti

