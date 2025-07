Aumentano gli indagati per la morte nella ghiacciaia di Tommaso e Michele

È passato più di un anno da quando la giudice per le indagini preliminari di Verona Livia Magri aveva chiesto di indagare ulteriormente sulla morte di Tommaso Saggioro e Michele Mazzucato, i due bambini deceduti a seguito del crollo della ghiacciaia di Malga Preta il 3 luglio 2021 a Sant'Anna. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: morte - ghiacciaia - tommaso - michele

Verona, altre 7 persone indagate per la morte nel 2021 dei piccoli Michele e Tommaso. La tragedia avvenne in Lessinia in seguito al crollo della copertura di un'antica ghiacciaia sulla quale stavano giocando insieme ad altri due bambini. Vai su X

«Dopo la morte dei nostri figli io e Andrea siamo tornati più volte alla ghiacciaia. Lì vicino abbiamo messo una foto di Michele e Tommaso». Un angolo della memoria per Mattia Mazzucato, ma anche quello stesso luogo dove lui, Andrea Saggioro e le loro fami Vai su Facebook

Aumentano gli indagati per la morte nella ghiacciaia di Tommaso e Michele; Morte Michele e Tommaso nel 2021, ci sono altri sette indagati; Bambini morti nel crollo del tetto della ghiacciaia, uno dei papà: «Vado lì ogni volta che ho bisogno di stare da solo, mia moglie no».

Verona, altre 7 persone indagate per la morte nel 2021 dei piccoli Michele e Tommaso - La tragedia avvenne in Lessinia in seguito al crollo della copertura di un'antica ghiacciaia sulla quale stavano giocando insieme ad altri due bambini che riportarono traumi ... Lo riporta rainews.it

Morte di Michele Merlo, archiviata l’indagine sul medico di base ... - Per la Procura di Vicenza non è stato accertato il nesso di causalità tra la morte di Michele Merlo e la responsabilità del medico di base. Riporta ilgiornale.it