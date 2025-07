Audero dice addio all’ipotesi di un ritorno alla Juve | il portiere sta sostenendo le visite mediche con quell’altra squadra di Serie A! Ultime

Audero è ormai a un passo dal diventare il nuovo portiere della Cremonese! In questo momento il giocatore sta disputando quella fase propedeutica all'ufficialitĂ . Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Emil Audero è ormai pronto per la sua nuova avventura alla Cremonese. Il portiere, che ha passato gli ultimi anni tra la Juventus, la Sampdoria, l' Inter e il Como, sta attualmente sostenendo le visite mediche a Cremona, dove si prepara a unirsi al club grigiorosso in vista della prossima stagione di Serie A. Audero poteva tornare alla Juventus: lo scambio con Perin è stato polverizzato da quel giocatore.

Audero Juve, clamoroso: può essere lui il secondo portiere bianconero! Perin ha chiesto la cessione ma c'è concorrenza per l'estremo difensore del Como: lo scenario

Audero Juve, il portiere del Como ha detto sì al trasferimento a Torino! Per completare il ritorno in bianconero serve una cessione: ecco quale!

Audero Juventus, prima apertura del portiere al ritorno in bianconero: accetterebbe il ruolo di vice Di Gregorio. Le novitĂ

Mercato Juve, quel portiere non rinforzerà la rosa bianconera! Andrà in quella neo promossa in Serie A: l'operazione è in dirittura d'arrivo! - Andrà in quella neo promossa in Serie A Emil Audero è pronto a vestire la maglia della Cremonese.

Audero, niente Juve per l'ex Sampdoria! Tutto fatto per il trasferimento in questo club di Serie A: i dettagli dell'accordo - Audero, niente Juve per l'ex Sampdoria: tutti gli aggiornamenti sul futuro dell'estremo difensore accostato ai bianconeri Dopo aver esplorato diverse opzioni, la Cremonese ha finalmente trovato il suo