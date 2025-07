Attirano i sospetti dei poliziotti e scatta il controllo | trovato panetto di hashish

GALLIPOLI – Denunciati per il possesso di droga e l’inosservanza del provvedimento di allontanamento: nei guai tre giovani, di età compresa tra i 25 e i 27 anni, di nazionalità gambiana e senza fissa dimora, sorpresi in un controllo, ieri mattina, da parte della volante in servizio in località. 🔗 Leggi su Lecceprima.it