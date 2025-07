Attacco dronimorti in Russia e Ucraina

7.55 Due persone sono morte in un attacco di droni ucraini nella regione russa sudoccidentale di Rostov, affermano le autoritĂ locali citate dall'agenzia di stampa Tass. Mosca afferma di aver abbattuto 54 droni ucraini sul proprio territorio. E' di 2 morti e 5 feriti in Ucraina il bilancio di un massiccio attacco russo che ha colpito Dnipro e la regione di Dnipropetrovsk, a seguito del quale sono scoppiati diversi incendi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: attacco - droni - morti - ucraina

Attacco di droni ucraini su Mosca: chiusi gli aeroporti, 19 droni distrutti - I media russi hanno riferito che l' Ucraina ha lanciato un attacco di droni notturno contro Mosca per la seconda notte consecutiva.

Droni e 007 in azione: 40 bombardieri russi distrutti: "Attacco su vasta scala" - Colpiti 40 aerei strategici russi, tra cui A-50 e Tu-95: l’intelligence ucraina rivela l’operazione “Spider Web”.

L’Ucraina ha lanciato un attacco notturno con droni contro Mosca - L’Ucraina ha lanciato un attacco notturno con droni contro Mosca  per la seconda notte consecutiva. Tutti e quattro i principali aeroporti della capitale sono rimasti chiusi per diverse ore per garantire la sicurezza, ma sono stati poi riaperti, ha dichiarato su Telegram l’ente di controllo dell’aviazione russa Rosaviatsia.

Massiccio attacco russo con droni e missili sull'#Ucraina. 2 morti, diversi feriti. Da #Kiev 5 raid notturni su #Mosca. In settimana a #Istanbul nuovo round di colloqui. Al #Tg2Rai ore 13,00 #21luglio Vai su X

La capitale ucraina Kiev è stata nuovamente sottoposta a un massiccio attacco notturno da parte di droni russi, secondo quanto riferito da funzionari locali, che ha causato almeno due morti e 13 feriti, e incendi in tutta la città Vai su Facebook

Attacchi e droni nella notte, morti e feriti a Kharkiv e Rostov; Attacchi di droni, morti in Russia e Ucraina; Droni ucraini contro la regione russa di Rostov, due morti. Zelensky: «Vogliamo produrne circa 1.000 al giorno.

Guerra Ucraina Russia, attacchi e droni nella notte: 3 morti a Kharkiv e Rostov. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, attacchi e droni nella notte: 3 morti a Kharkiv e Rostov. Segnala tg24.sky.it

Droni ucraini contro la regione russa di Rostov, due morti. Zelensky: «Vogliamo produrne circa 1.000 al giorno» - L'Ucraina prevede di aumentare significativamente la produzione di droni intercettori per contrastare i continui attacchi russi. ilmessaggero.it scrive