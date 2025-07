Attacco a Palazzo di Giustizia nel sud dell' Iran 8 morti

Otto persone sono state uccise e 13 sono rimaste ferite nell'attacco di questa mattina al Palazzo di Giustizia di Zahedan, nella provincia sud-orientale iraniana del Sistan e Baluchistan, rivendicato dal gruppo separatista sunnita-baluco Jaish al-Adl (Esercito della Giustizia): lo riporta l'Irna. "I terroristi, affiliati al regime sionista, hanno lanciato una granata nell'edificio che è esplosa uccidendo cinque persone, tra cui una madre e il suo bambino di un anno", ha detto il vice comandante della polizia della provincia, Alireza Daliri. Tra i morti ci sono cinque civili e tre assalitori, mentre uno dei feriti è in condizioni critiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Attacco a Palazzo di Giustizia nel sud dell'Iran, 8 morti

Iran, attacco al Palazzo di Giustizia di Zahedan: almeno otto morti - In Iran, un attacco contro il tribunale provinciale del Sistan e del Baluchistan, nella città di Zahedan, ha causato almeno otto mort i, tra cui anche cinque civili, e 13 feriti. Come scrive tg.la7.it