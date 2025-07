ATP Umago Darderi cala il poker | quarto trofeo in carriera secondo consecutivo

Luciano Darderi vince e si infortuna alla caviglia: da controllare le condizioni dopo la storta post vittoria Luciano Darderi supera Carlos Taberner con il risultato di 6-3 6-3 e conquista il suo quarto titolo ATP in carriera dopo CĂłrdoba 2024 e il tris di quest’anno con Marrakech, BĂĄstad e ora anche Umago 2025. Tra l’altro, in Svezia aveva vinto appena una settimana fa dunque Darderi sale a nove incontri vinti di fila. Nel corso del suo percorso qui in Croazia, Darderi ha superato prima il tennista di Taiwan Chun Hsin Tseng, il croato Dino Prizmic l’argentino Camilo Ugo Carabelli e infine proprio lo spagnolo che questa sera si è giocato la possibilitĂ di portare a casa il primo titolo in carriera. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: darderi - umago - quarto - carriera

ATP Umago 2025, Darderi continua a vincere ed è ai quarti - Continua l’ottimo momento di Luciano Darder i. L’azzurro, fresco vincitore del torneo di Bastad (suo secondo titolo stagionale), si è qualificato per i quarti di finale del torneo ATP 250 di Umago.

Darderi batte Tseng 7-5 6-0 a Umago: gli highlights - All’esordio all'Atp 250 di Umago Luciano Darderi elimina il taiwanese Tseng con il punteggio di 7-5 6-0 in un'ora e 31 minuti: guarda gli highlights

Arnaldi vince il derby con Sonego a Washington: ora c'è Fritz. Darderi avanti a Umago - Nella sfida tra i due azzurri la spunta il ligure con un doppio 7-5. Dopo il successo in Svezia, Luciano subito in campo: ai quarti affronterà il croato Dino Prizmic

Luciano #Darderi trionfa nel '250' di Umago! Quarto titolo in carriera, ma occhio all'infortunio sul finale in vista di Toronto Vai su X

Luciano #Darderi detta legge anche ad Umago e approda in finale: domani potrĂ giocare per provare a conquistare il quarto titolo della carriera Vai su Facebook

Darderi vince anche a Umago, quarto titolo Atp in carriera; Darderi trionfa a Umago: Taberner ko in 2 set; Darderi trionfa anche a Umago: Taberner battuto in due set.

Darderi trionfa pure a Umago: vince e si fa male, lo sconfitto Taberner è di una sportività unica - Dopo l'ultimo punto si getta a terra per festeggiare, ma poi non riesce a rialzarsi ... Riporta fanpage.it

Darderi vince anche a Umago, quarto titolo Atp in carriera - Luciano Darderi trionfa in finale al "Plava Laguna Croatia Open", l'Atp 250 con montepremi totale pari a 596. Secondo italpress.com