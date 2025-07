Atp Kitzbuhel Bublik-Cazaux | gli highlights Il kazako vince il torneo

Alexander Bublik vince l'Atp 250 di Kitzbuhel grazie alla vittoria in finale contro Arthur Cazaux, sconfitto in due set 6-4 6-3. Il kazako regala spettacolo come al solito, non solo con i suoi colpi. Su un lob alzato dal francese, Bublik agita la racchetta per muovere l'aria e far uscire la pallina e poi chiude con un dritto lungolinea da paura. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Atp Kitzbuhel, Bublik-Cazaux: gli highlights. Il kazako vince il torneo

