Skopje (Macedonia del Nord), 26 luglio 2025 – Nel decathlon storico successo del perugino Matteo Sorci con 7605 punti, nuovo primato nazionale di categoria e prima vittoria italiana nelle prove multiple in un evento continentale. Il 17enne umbro portacolori dell’Atletica Perugia Team mette il sigillo al bilancio azzurro piĂą ricco di sempre nelle 18 edizioni del Festival olimpico della gioventĂą europea con il primo posto nel medagliere: 8 ori, 5 argenti e 1 bronzo per un totale di 14 volte sul podio nella rassegna in Macedonia del Nord superando il massimo storico di 4 ori e 11 medaglie a Banska Bystrica, in Slovacchia, tre anni fa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atletica, Matteo Sorci firma un’impresa storica nel decathlon

