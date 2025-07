Veronica Besana si è meritata la copertina del Triveneto Meeting andato in scena a Trieste, correndo i 100 ostacoli in 12.88 con un vento a favore di 1,8 ms. La 22enne lombarda si è ben distinta in batteria, migliorando sensibilmente lo stagionale di 13.00 e ritoccando di un paio di centesimi il proprio personale ormai vecchio di due anni. L’azzurra ha consolidato la sesta piazza nella lista italiana di sempre, poi in finale si è peggiorata e ha chiuso in seconda piazza con 13.08 (+0,5 ms) dietro alla malgascia Sidone Fiadanantsoa (13.20). Bella prestazione anche da parte di Giovanni Lazzaro, fresco di medaglia di bronzo sugli 800 metri agli Europei Under 23. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Atletica, Lazzaro e Sottile vincono al Triveneto Meeting. Besana scende a 12.88