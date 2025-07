Atalanta test d’esordio stagionale con l’Under 23 | l’abbraccio di Clusone per la prima di Juric

Clusone. In un solo pomeriggio l’esordio del nuovo allenatore, del nuovo sponsor tecnico e anche l’inizio di una nuova era. Il tutto con il calore dell’ abbraccio di migliaia di tifosi che, come ogni anno, riempiranno le tribune del centro sportivo dell’ ASD CittĂ di Clusone per la prima sgambata dell’Atalanta, l’amichevole in famiglia contro l’Under 23. SarĂ la prima occasione per vedere le maglie New Balance, home e away kit, presentati negli scorsi giorni e ora pronti a fare l’esordio nelle terre d’origine della famiglia Percassi. Soprattutto, però, sarĂ la prima uscita di Ivan Juric da allenatore dell’Atalanta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Atalanta, test d’esordio stagionale con l’Under 23: l’abbraccio di Clusone per la prima di Juric

