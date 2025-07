Atalanta | primo match per Juric festa dei tifosi con la motorata - Foto e video

LA TRADIZIONE. Centinaia di tifosi in scooter e moto dallo stadio a Clusone per la tradizionale «motorata» in occasione dell'amichevole dell'Atalanta contro l'Under 23 sabato 26 luglio.

Oltre duemila tifosi hanno sfidato la pioggia per essere a fianco dell'Atalanta nella attesissimo appuntamento annuale di Clusone La motorata della Curva, l'entusiasmo di grandi e piccoli, gli applausi per i

