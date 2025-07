Astronomer assume Gwyneth Paltrow la strategia dell' attrice per lo scandalo kiss cam

Negli ultimi giorni non c'è stato argomento che abbia intrattenuto i frequentatori di Internet più dello scandalo avvenuto al concerto dei Coldplay quando la cosiddetta kiss-cam ha inquadrato due persone abbracciate che, vedendosi riprese sui maxi-schermi, davanti a migliaia di persone, non hanno reagito baciandosi, ma allontanandosi di scatto e cercando di nascondere il volto, nella speranza di non essere riconosciuti. La reazione dei due è stata così esagerata e strana che persino il cantante dei Coldplay, Chris Martin, ha scherzato sulla scena, dicendo: "o quei due hanno una relazione, oppure sono solo molto timidi". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Astronomer assume Gwyneth Paltrow, la strategia dell'attrice per lo scandalo "kiss cam"

Scandalo concerto Coldplay: il CEO e la HR manager sospesi, il Codacons interviene sulla kiss cam - Un abbraccio, una “kiss cam” e milioni di occhi online. Un momento di intimità colto per caso in un’arena piena di fan si è trasformato in un ciclone mediatico che ha travolto una delle startup tech più note d’America.

Kiss cam al concerto dei Coldplay, scandalo in azienda: cosa è successo ai due amanti ‘beccati’ - Kiss cam, pubblico in attesa e unconcerto che si trasforma in un caso mediatico di portata internazionale.

Gwyneth Paltrow nuova portavoce di astronomer dopo lo scandalo della kiss cam ai Coldplay - incidenti virali e strategie di comunicazione nel mondo delle startup tecnologiche. Nel panorama delle aziende innovative, eventi imprevisti possono rapidamente trasformarsi in opportunità di visibilità .

Kiss cam fatale: il CEO beccato al concerto dei Coldplay si dimette dopo lo scandalo Sabato 19 luglio, l'azienda Astronomer ha annunciato che Andy Byron, dopo essere stato sospeso, ha deciso di rassegnare le dimissioni

Gwyneth Paltrow «portavoce temporanea» di Astronomer, in un insolito video di risposta allo scandalo Kisscam dei Coldplay - scoppiata dopo che il CEO e la responsabile HR sono stati ripresi insieme dalla kiss cam a un concerto dei Coldplay - Da vanityfair.it

Scandalo kiss cam, Gwyneth Paltrow portavoce per un giorno di Astronomer. VIDEO - L'attrice, ex moglie di Chris Martin, ingaggiata dall'azienda che ha visto le dimissioni di amministratore delegato e capa delle risorse umane a seguito della relazione scoperta durante un concerto ... tg24.sky.it scrive