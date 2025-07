Astronomer assolda Gwyneth Paltrow dopo il caso ‘kiss cam’ al concerto dei Coldplay

Dopo lo scandalo dei due dirigenti pizzicati abbracciati da una ‘ kiss cam ‘ durante un concerto dei Coldplay, Astronomer ha assoldato Gwyneth Paltrow (ex moglie del frontman Chris Martin) per uno spot in cui l’attrice rassicura gli utenti sull’affidabilità dell’azienda tech, specializzata in automazione dati. « Astronomer ha ricevuto un sacco di domande negli ultimi giorni e voleva che rispondessi io a quelle più comuni», spiega Paltrow nello spot. Dopo essere stati ‘beccati’ dalla kiss cam, l’amministratore delegato Andy Byron e la responsabile delle risorse umane Kristin Cabot si sono dimessi dai rispettivi incarichi nell’azienda, che ha annunciato di aver avviato un’ indagine interna. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Astronomer assolda Gwyneth Paltrow dopo il caso ‘kiss cam’ al concerto dei Coldplay

