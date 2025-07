Astronomer arruola Paltrow | la strategia dopo lo scandalo al concerto dei Coldplay

Il nome di Astronomer, azienda tech statunitense, è tornato alla ribalta per il caso dei suoi due dipendenti, presunti amanti, pizzicati abbracciati da una "kiss cam" durante un concerto dei Coldplay e non smette di campeggiare nei titoli dei giornali e dei siti web. Oggi la storia piĂš chiacchierata dell'estate si è arricchita di un altro capitolo: la societĂ specializzata in automazione dati ha lanciato una serie di spot con Gwyneth Paltrow, l'attrice premio Oscar ed ex moglie del frontman dei Coldplay, Chris Martin, per rimediare al pasticcio. Ne ha dato notizia Nbc News, che ha posto l'accento su come Astronomer possa trarre vantaggio dall'assunzione della star come "portavoce temporanea". 🔗 Leggi su Iltempo.it

