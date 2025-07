Kristjan Asllani torna ad Appiano ma tiene il muro con l’Inter. Il centrocampista albanese vuole restare in Italia e non prende in considerazione cessioni estere. RIENTRO – Dopo il rientro alla Pinetina questa mattina, Kristjan Asllani si è riunito al gruppo nerazzurro per il proseguimento della preparazione estiva. Il centrocampista albanese, al centro di diverse voci di mercato, ha fatto ritorno ad Appiano Gentile ma continua a mantenere una posizione chiara e decisa: in caso di cessione, vuole restare in Italia. Secondo quanto filtra dall’ambiente nerazzurro, la societĂ avrebbe aperto alla possibilitĂ di una cessione del classe 2002, che nell’ultima stagione ha faticato a trovare continuitĂ alle spalle di Calhanoglu. 🔗 Leggi su Inter-news.it

© Inter-news.it - Asllani, rientro amaro! L’Inter continua a valutare una sua cessione