Asllani Inter nerazzurri indispettiti dal centrocampista | c’è questa richiesta per la cessione

L' Inter sta intensificando il suo lavoro sul mercato, non solo per rinforzare la rosa in vista della stagione 20252026, ma anche per alleggerirla. Sono diversi i giocatori che potrebbero lasciare il club, e uno di questi è Kristjan Asllani, centrocampista albanese che, dopo due stagioni a Milano, non sembra rientrare nei piani di Cristian Chivu. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Asllani ha rifiutato un'offerta dal Betis Siviglia, preferendo rimanere in Serie A.

In questa notizia si parla di: inter - centrocampista - asllani - nerazzurri

#Fiorentina e #Bologna sono rimaste un po' "spaventate" alla notizia della cifra richiesta dall'#Inter per cedere #Asllani. I nerazzurri chiedono infatti 20 milioni di euro per lasciar partire il centrocampista albanese.

Kristjan Asllani non apre all'estero! Il centrocampista albanese vuole restare in Serie A e la società nerazzurra resta in attesa di offerte concrete Secondo La Gazzetta dello Sport, l'Inter lo valuta 18-20 milioni, ma nessun club italiano ha ancora bussato alle p

