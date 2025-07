asilo di borgonuovo occupata la strada presto via al cantiere

La giunta ha approvato l‘occupazione temporanea delle aree per la realizzazione della strada di accesso e dell’area di cantiere per la realizzazione del nuovo asilo nido di Borgonuovo. La struttura si ricaverà dall’ampliamento della scuola dell’infanzia già esistente, per un importo complessivo di 800 mila euro (di cui 480 mila provenienti da fondi Pnrr ). Il nuovo edificio ospiterà 20 bambini di età tra zero e 36 mesi, avrà una superficie di oltre 200 metri quadrati e sarà realizzato ad un unico livello fuori terra. L’avvio dei lavori è previsto ad inizio agosto. Per il nuovo anno scolastico sarà pronto il giardino della scuola dell’infanzia, visto che l’attuale sarà interessato dai lavori, per una superficie di circa 700 metri quadrati, dove saranno piantumati nuovi alberi, ricollocati gli arredi e i giochi e creati spazi per la didattica all’aperto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

