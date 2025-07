Ascolti tv venerdì 25 luglio | chi ha vinto tra Gigi D'Alessio Vanina e l'ultima di Quarto Grado

La sfida degli ascolti di venerdì 25 luglio. Su Canale 5 è stata trasmessa la replica di Vanina – Un Vicequestore a Catania ha conquistato 1.132.000 spettatori con uno share del 10%. Su Rai 1, invece, la replica di Gigi – Uno Come Te, L’Emozione Continua ha interessato 1.942.000 spettatori pari al 17.3% di share. L'ultima puntata di Quarto Grado chiude con 1.075.000 spettatori (10.7%). Tutti i dati Auditel. 🔗 Leggi su Fanpage.it

