Ascolti tv del 25 luglio lo show di Gigi D’Alessio o Giusy Buscemi in Vanina

Mentre tutti pensano alle vacanze, il palinsesto televisivo di venerdì 25 luglio si riempie di repliche. Su Rai 1 è andato in onda lo show Gigi Uno come te – Lo show continua e su Canale 5 la fiction Vanina – Un vicequestore a Catania con Giusy Buscemi. Se Gigi D’Alessio è stato il protagonista assoluto su Rai 1, Rai 2 ha proposto il secondo appuntamento di The Americas. Gli episodi andati in onda si intitolavano Il selvaggio West e L’Amazzonia. Mentre su Rai 3 è stato trasmesso il film di Gabriele Salvatores, che sta per convolare a nozze, Tutto il mio amore. Giusy Buscemi è tornata nei panni di Vanina su Canale 5. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ascolti tv del 25 luglio, lo show di Gigi D’Alessio o Giusy Buscemi in Vanina

