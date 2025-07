Ascoli e Samb nello stesso girone Adesso è ufficiale | torna il derby Nel gruppo anche Vis e baby Juve Poi le umbre Perugia e Ternana

Ascoli-Samb: scatta ufficialmente l’ora del derby. Una delle sfide maggiormente agguerrite del calcio italiano torna a rivivere dopo la lunghissima attesa di 39 anni. Nella giornata di ieri il consiglio direttivo della Lega Pro ha deliberato la composizione dei tre gironi della serie C Sky Wifi 2025-26. L’ufficialità così ha permesso di sancire lo scontro che intere generazioni aspettavano da tantissimo tempo. La composizione del girone B sarà questa: Arezzo, Ascoli, Bra, Campobasso, Carpi, Forlì, Gubbio, Guidonia Montecelio, Juventus Next Gen, Livorno, Perugia, Pianese, Pineto, Pontedera, Ravenna, Rimini, Samb, Ternana, Torres, Vis Pesaro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ascoli e Samb nello stesso girone. Adesso è ufficiale: torna il derby. Nel gruppo anche Vis e baby Juve. Poi le umbre Perugia e Ternana

