Arzano in lutto per la morte dell’operaio Luigi Romano Il cordoglio della sindaca Aruta | Ogni vita spezzata sul lavoro è una sconfitta per tutti

Tragedia sul lavoro a Napoli, muore l’operaio arzananese Luigi Romano. Il cordoglio della sindaca Aruta: “Il lavoro sia sempre vita, mai morte”. Arzano, 25 luglio 2025 – « Oggi la nostra comunità è colpita da un dolore profondo. La notizia della tragica morte di Luigi Romano, nostro concittadino, vittima dell’incidente sul lavoro avvenuto questa mattina a Napoli, ci lascia attoniti e addolorati. Alla sua famiglia, ai suoi cari, esprimo – a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera città – il piĂą sentito cordoglio e la vicinanza piĂą sincera». Così la Sindaca di Arzano, Cinzia Aruta, ha voluto ricordare Luigi Romano, l’operaio di 67 anni che ha perso la vita insieme ad altri due colleghi precipitando da un cestello elevatore durante un intervento di manutenzione in un edificio del quartiere Arenella. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

