Arthur Juve il futuro del brasiliano è di difficile lettura! Quell’aspetto economico rende complicata la sua cessione! Cosa trapela

Arthur Juve, la sua cessione è di difficile realizzazione: c’è un aspetto che blocca qualsiasi trattativa in uscita. Il calciomercato Juventus sta vivendo una fase particolarmente complessa e dinamica, con una serie di situazioni che si stanno evolvendo in modo continuo e imprevedibile. Secondo quanto riportato da La Stampa, la dirigenza bianconera è impegnata su tre fronti differenti per gestire al meglio la rosa a disposizione. Da un lato ci sono gli esuberi, quei giocatori difficili da piazzare che creano problemi nella gestione economica e sportiva; dall’altro, ci sono i giocatori che, inaspettatamente, sono stati rilanciati dal nuovo allenatore Igor Tudor, che ha deciso di dare loro una seconda chance. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Arthur Juve, il futuro del brasiliano è di difficile lettura! Quell’aspetto economico rende complicata la sua cessione! Cosa trapela

TS – Cantore, l’addio alla Juve Women è ufficiale: “Difficile trovare un modo…” - 2025-06-17 16:45:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di TS: La Juventus Women perde uno dei simboli dello scudetto: Sofia Cantore ha accettato l’offerta del Washington Spirit e proseguirà la sua carriera in America.

Tudor vede il bicchiere mezzo pieno a Rai Sport dopo Bologna Juve: «È stata una partita difficile. Alla fine è un buon punto per una ragione» - di Redazione JuventusNews24 Tudor, allenatore della Juve, è ottimista dopo il pareggio che i suoi ragazzi hanno ottenuto a Bologna contro i rossoblù.

Calcio, Mondiale per club: Sisal vede l’Inter vincente a 2,20 sul River, più difficile per la Juve - (Adnkronos) – Crocevia decisivo per l’Inter al Mondiale per Club. I nerazzurri, dopo il pareggio all’esordio con il Monterrey e la vittoria in rimonta contro i giapponesi dell’Urawa Reds, si giocano qualificazione e primo posto nel girone nella delicata sfida con il River Plate, primo a pari punti con la squadra di Chivu.

Juventus, ecco la prima cessione: Mbangula va in Germania e porta almeno 10 milioni. Operazione giusta dei bianconeri? La Juventus è vicina a operare la prima cessione della sua sessione estiva di calciomercato: dopo l'arrivo di Jonathan David e l'a

LA JUVE CI PROVA PER CARLOS AUGUSTO! #CarlosAugusto gode della stima di #Chivu ed è destinato ad avere ancora più spazio rispetto alla precedente gestione #Inzaghi. Il brasiliano è un jolly che viene tenuto in grande considerazione da Chivu

Cantore, l'addio alla Juve Women è ufficiale: Difficile trovare un modo...; Juventus, Gyokeres chiede la cessione: il punto sull'affare; Juventus, da Cambiaso a Vlahovic: il punto sulle cessioni.

Juventus su Franck Kessié: ostacoli fiscali e economici rendono l'affare (molto) difficile - Il centrocampista ivoriano è in scadenza di contratto con l'Al Ahli e i bianconeri hanno pensato anche a lui per rinforzare il reparto. msn.com scrive

Kolo Muani Juve: la trattativa si è bloccata su questo braccio di ferro. La settimana prossima può essere importante, ecco perché - Kolo Muani Juve: la trattativa per riportare il francese a Torino si è bloccata su questo braccio di ferro. Da juventusnews24.com