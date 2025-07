In linea con la contro-narrazione dei media che non amano la Meloni, anche “I n Onda ” de “La7 ” si adegua al tentativo di trasformare la copertina dell’autorevole giornale Usa, “ Time “, che in prima pagina ha parlato della premier italiana come della “guida dell’Europa”, elencandone i successi interni e internazionali, in una sorta di bocciatura che solo i giornali di destra hanno equivocato. In studio, la giornalista de “ La Stampa ” Francesca Schianchi, ironizza sul fatto che il giornalista americano abbia parlato con la Meloni, prima di scrivere l’articolo. “Eh, per noi in Italia è difficile parlare con la Meloni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Arsenico e vecchi veleni: i sorrisini ironici di Schianchi e Aprile sulla Meloni celebrata dal Time: “Complimenti al giornalista…”