Arsenal Completa firma di Viktor Gyokokes

2025-07-26 20:08:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: L’Arsenal ha completato la firma degli attaccanti Viktor Gyokokes di Sporting CP. Gyokokes ha firmato un accordo a lungo termine agli Emirati-ritenuti cinque anni-dopo che l’Arsenal e lo Sporting hanno finalmente concordato una commissione di ÂŁ 55,1 milioni, oltre a ÂŁ 8,7 milioni in componenti aggiuntivi. I termini attorno ai componenti aggiuntivi avevano minacciato di far deragliare l’interruttore, ma l’Arsenal ha portato alla fine dei negoziati per catturare la Svezia Internazionale e porre fine alla loro lunga ricerca di un numero nove. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Gyokeres all'Arsenal per 63,5 milioni + 10 di bonus: finisce la telenovela, è il colpo Premier per Arteta - Dopo una lunghissima telenovela, dopo dichiarazioni infuocate da ambo le parti, l'attaccante svedese ha sciolto le riserve e fatto valere la sua fortissima ... Come scrive calciomercato.com