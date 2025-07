ARRIVA L’ORO! Fiorettisti campioni del mondo! L’Italia piega gli USA in una finale all’ultimo respiro

Finalmente! L’Italia rompe il digiuno a Tbilisi e festeggia la prima medaglia d’oro dei Mondiali di Tbilisi. A salire sul tetto del mondo sono i fiorettisti (Guillaume Bianchi, Tommaso Marini. Filippo Macchi, Alessio Foconi), che trionfano nella gara a squadre, battendo gli Stati Uniti per 43-42 al termine di una finale al cardiopalma e con il brivido fino all’ultimo secondo. L’Italia torna a vincere il titolo iridato nel fioretto maschile dopo il successo nel 2022 a Il Cairo, con un quartetto che in questa stagione ha conquistato anche il titolo europeo a Genova. Una finale davvero da brividi ed iniziata con un 5-0 di Bianchi ad Itkin. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ARRIVA L’ORO! Fiorettisti campioni del mondo! L’Italia piega gli USA in una finale all’ultimo respiro

LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: l’Italia cerca il primo oro con spadiste e fiorettisti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.45: Nella spada toccherà a Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo e Sara Maria Kowalczyk.

LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: sarĂ Italia-Svezia ai quarti nella spada. Attesa per il quarto dei fiorettisti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.19: Le spadiste partono nettamente favorite contro la Svezia.

LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: in corso Italia-Svezia nella spada. Attesa per il quarto dei fiorettisti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si è chiuso il primo assalto. Ci sono dei problemi con il tabellone elettrico e al momento la sfida è ferma.

Scherma, Mondiali: Francia battuta, fiorettisti dell'Italia in finale - Gli azzurri del fioretto maschile sono in finale nel torneo a squadre ai Mondiali di scherma, dove cercheranno di vincere il primo oro per l'Italia a Tbilisi. Lo riporta napolimagazine.com

Fioretto, l’Italia è d’oro: Foconi e gli azzurri sul tetto del mondo - Alessio Foconi, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi e Tommaso Marini: l’Italia del fioretto è di nuovo d’oro. Si legge su umbria24.it