Arriva l’onda lunga della Festa del Mare

Tutto pronto per la 66esima edizione della Festa del Mare in programma da venerdì a domenica, dalla spiaggia di Sassonia all' Arzilla, tra concerti di musica live, visite guidate, incontri scientifici, laboratori per bambini, uscite in barca, mostre, gastronomia, ballo liscio all'ex Rastatt e lo spettacolo dei fuochi artificiali di domenica sera che da Sassonia si sposta al molo dell'Arzilla. Il programma ricco di eventi è stato presentato ieri mattina, nella sede della New Copromo, da Confesercenti a cui il Comune ha affidato la regia della Festa del Mare con la partecipazione di numerose associazioni.

