Arrestato il ristoratore ' chimico' a Catania così potenziava la droga | 178mila euro sequestrati nel blitz

Ristoratore arrestato a Catania: nel magazzino del locale aveva un laboratorio per marijuana potenziata con cannabinoidi sintetici. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Arrestato il ristoratore 'chimico' a Catania, così potenziava la droga: 178mila euro sequestrati nel blitz

In questa notizia si parla di: arrestato - ristoratore - catania - chimico

Castelli Romani – Estorce 80mila euro a un ristoratore, arrestato 42enne di Albano Laziale - L’uomo, ex dipendente dell’imprenditore, minacciava la vittima richiamandosi alla criminalità organizzata CRONACA – CASTELLI ROMANI.

Nascondeva 9 chili di marijuana modificati con agenti chimici pericolosi, arrestato ristoratore - Ha trasformato il magazzino del suo ristorante in un laboratorio per trattare la marijuana e modificarla con agenti chimici che hanno effetti nocivi per la salute.

Locale trasformato in laboratorio della droga, "potenziava" marijuana con elementi chimici: arrestato ristoratore a Catania - Avrebbe trasformato il magazzino del suo ristorante in un laboratorio per trattare la marijuana e modificarla con agenti chimici.

Arrestato il ristoratore 'chimico' a Catania, così potenziava la droga: 178mila euro sequestrati nel blitz; Mediaset Infinity: Guarda Gratis Programmi TV, Video, Dirette Live e Film; Arrestato un ristoratore a Catania per potenziamento chimico della marijuana.

Arrestato il ristoratore 'chimico' a Catania, così potenziava la droga: 178mila euro sequestrati nel blitz - Ristoratore arrestato a Catania: nel magazzino del locale aveva un laboratorio per marijuana potenziata con cannabinoidi sintetici. Come scrive virgilio.it

Magazzino trasformato in laboratorio per modificare la marijuana, arrestato ristoratore a Catania - Gli agenti della squadra mobile etnea sono riusciti a scoprire e a bloccare l'attività criminale portata avanti all'interno di un ristorante africano ... Riporta msn.com