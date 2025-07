Arrestato commercialista di Lucera

Arresti domiciliari nei confronti di un commercialista 56enne di Lucera già destinatario di un sequestro preventivo dei crediti presenti nei cassetti fiscali di due società a lui riconducibili per i reati di truffa allo Stato, di emissione di fatture per operazioni inesistenti e di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

