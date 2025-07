Arrestata Marie la santona | prometteva guarigioni miracolose con l' AI

Prometteva di poter curare gravi malattie come il cancro attraverso processi di modifica del Dna grazie all’ intelligenza artificiale “miracolosa”. Una sedicente santona di 55 anni è stata arrestata dalla polizia a Lido di Ostia, in provincia di Roma: era condannata in via definitiva a 9 anni di reclusione per associazione per delinquere, esercizio abusivo della professione medica e morte come conseguenza di altro reato, commessi tra il 2019 e il 2021. L’indagine coordinata dalla Procura di Torino e condotta dalla Polizia postale del capoluogo piemontese ha acceso i riflettori sulla setta “Unisono”, attiva nel torinese e su social e piattaforme di messaggistica come Telegram, Whatsapp e Facebook. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Arrestata "Marie" la santona: prometteva guarigioni miracolose con l'AI

In questa notizia si parla di: arrestata - santona - prometteva - marie

Arrestata a Roma la santona che usava 'Marie', l'intelligenza artificiale che prometteva di curare il cancro - Usava l'intelligenza artificiale con la promessa di curare il cancro. Carla Stagno, una 55enne e una condanna definitiva sulle spalle, è stata arrestata a Ostia dalla polizia di Stato.

Prometteva guarigioni con Intelligenza artificiale e modifica Dna, arrestata santona - (Adnkronos) – Prometteva guarigioni grazie alla modifica del Dna. Arrestata dalla Polizia, a Lido di Ostia, una donna di 55 anni, condannata in via definitiva a 9 anni per associazione per delinquere, esercizio abusivo della professione medica e morte come conseguenza di altro reato, commessi tra il 2019 ed il 2021.

Arrestata a Roma Carla Stagno, spietata santona di Moncalieri: deve scontare nove anni di carcere - La Polizia di Stato ha arrestato, a Lido di Ostia (RM), una donna di 55 anni, condannata in via definitiva alla reclusione di 9 anni per i reati di associazione per delinquere, esercizio abusivo della professione medica e morte come conseguenza di altro reato, commessi tra il 2019 ed il 2021.

Arrestata a Roma la santona che usava 'Marie', l'intelligenza artificiale che prometteva di curare il cancro Vai su Facebook

Prometteva guarigioni con processi di modifica del Dna e l'uso dell'Intelligenza artificiale, arrestata «Marie la santona» Vai su X

Arrestata a Roma la santona che usava 'Marie', l'intelligenza artificiale che prometteva di curare il cancro; Ostia, arrestata sedicente santona: prometteva guarigioni con modifiche del Dna; Arrestata Marie la santona: prometteva guarigioni miracolose con l'AI.

La truffa della Santona dell’IA: prometteva modifiche al Dna e guarigioni miracolose. Decine di vittime, una donna è morta - Ecco come funzionava la truffa basata su “Marie”, una finta tecnologia quantistica che dialogava co ... Secondo quotidiano.net

Prometteva cure per il cancro usando l'intelligenza artificiale: arrestata santona a capo di una setta - La Polizia ha arrestato, a Lido di Ostia, una donna di 55 anni, condannata in via definitiva a 9 anni per associazione per delinquere, esercizio abusivo della professione medica e morte ... Da msn.com