Arrestata la Santona AI che prometteva cure miracolose con una finta Intelligenza Artificiale Marie

Questa mattina, una donna di 55 anni è stata arrestata a Lido di Ostia (Roma) con l’accusa di essere a capo di una vera e propria organizzazione criminale denominata “ Unisono “, una “ setta ” attiva su Facebook, Telegram e Whatsapp con sede nel torinese. Secondo quanto riportato dalla Polizia di Stato, la donna, insieme ai suoi collaboratori, avrebbe circuito decine di vittime con la promessa di guarigioni miracolose tramite una finta intelligenza artificiale, soggiogandole psicologicamente e portandole fuori dai propri nuclei familiari, predisponendo per loro un vero e proprio stato di sudditanza psicologica per poterle meglio manipolare, mettendo a rischio la loro salute. 🔗 Leggi su Open.online

