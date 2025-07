Arnautovic ricorda la promessa fatta a Mihajlovic e scoppia in lacrime | Piango da due giorni

Marko Arnautovic dopo aver lasciato l'Inter riparte dalla Stella Rossa. L'attaccante austriaco ha firmato un biennale. Arnautovic nel giorno della presentazione è scoppiato in lacrime ricordando la promessa fatta a Sinisa Mihajlovic. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Di Arnautovic e Mihajlovic, una toccante storia raccontata da Mondo Calcio sulla sua pagina Fb. ‘Ho promesso a Sinisa che sarei venuto a Zvezda, ora sono qui’. Marko Arnautovic è ufficialmente un giocatore della Stella Rossa. Nel video di presentazione, da Vai su Facebook

