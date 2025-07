Arianna Meloni | Acquaroli per le Marche è come Giorgia per l' Italia

Ancona, 26 luglio 2025 - " Se c'è un modello Italia ora c'è un modello Marche per il grande lavoro fatto da Francesco Acquaroli. Francesco rappresenta nelle Marche quello che Giorgia ha rappresentato per l'Italia. Questa era una regione che era diventata la periferia dell'Italia, quasi dimenticata dopo i governi di sinistra. il buongoverno di Francesco Acquaroli ha portato la regione a crescere”. Così la sorella della premier, Arianna Meloni, introducendo dal palco di 'Spazio Made in Italy', l'evento organizzato a Senigallia dai gruppi parlamentari di Camera e Senato di Fratelli d’Italia, l'intervento del governatore Francesco Acquaroli, in questo sabato di campagna elettorale per le le regionali del 28 e 29 settembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Arianna Meloni: “Acquaroli per le Marche è come Giorgia per l'Italia”

